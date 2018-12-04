В ВР появился новый депутат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Владимир Куренной принес присягу нардепа Верховной Рады, передает УНН.
Отметим, что Владимир Куренной является депутатом от БПП.
Согласно данным ЦИК, Владимир Куренной, включенный в избирательный список под №86, родился 2 августа 1967 года, в течение последних пяти лет проживал на территории Украины, с Одессы.
Куренной с 28 апреля 2015 года - руководитель Главного департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Украины.
Был народным депутатом ВР пятого и седьмого созывов.
Напомним, накануне Рада назначила нардепа Ирину Фриз министром по делам ветеранов и прекратила ее полномочия нардепа.
Как сообщал УНН, 16 октября, в парламенте приняли присягу два народных депутата Украины, вместо двух парламентариев, избранных в состав Центральной избирательной комиссии.
Как сообщал УНН, 24 сентября, Конституционный суд Украины (КСУ) заработал в полном составе - два новых судей приняли присягу.
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