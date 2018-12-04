У ВР з’явився новий депутат

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Володимир Куренной склав присягу нардепа Верховної Ради, передає УНН.

Відмітимо, що Володимир Куренной є депутатом від БПП.

Згідно з даними ЦВК, Володимир Куренной, включений до виборчого списку під №86, народився 2 серпня 1967 року, протягом останніх п’яти років проживав на території України, з Одесі.

Куренной з 28 квітня 2015 року - керівник Головного департаменту місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України.

Був народним депутатом ВР п'ятого і сьомого скликань.

Нагадаємо, напередодні Рада призначила нардепа Ірину Фріз міністром у справах ветеранів і припинила її повноваження як нардепа.

Як повідомляв УНН, 16 жовтня, парламенті склали присягу два народних депутати України, замість двох парламентарів, які були обрані до складу Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв УНН, 24 вересня, Конституційний суд України(КСУ) запрацював в повному складі – двоє нових суддів склали присягу. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні 300 слідчих ДБР склали присягу і розпочали роботу

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