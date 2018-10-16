У Раді склали присягу два народних депутати
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У парламенті склали присягу два народних депутати України, замість двох парламентарів, які були обрані до складу Центральної виборчої комісії, передає кореспондент УНН.
Так, присягу склали Іван Савка (фракція НФ) та Олександр Гулак (фракція Радикальної Партії).
Нагадаємо, 5 жовтня, новообрані члени Центральної виборчої комісії склали присягу під час засідання Верховної Ради України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Помер екс-нардеп Роман Забзалюк
Як повідомляв УНН, 24 вересня, Конституційний суд України (КСУ) запрацював в повному складі – двоє нових суддів склали присягу.