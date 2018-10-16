В Раде приняли присягу два народных депутата
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В парламенте приняли присягу два народных депутата Украины, вместо двух парламентариев, избранных в состав Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент УНН.
Так, присягу приняли Иван Савка (фракция НФ) и Александр Гулак (фракция Радикальной Партии).
Напомним, 5 октября, вновь избранные члены Центральной избирательной комиссии приняли присягу во время заседания Верховной Рады Украины.
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Как сообщал УНН, 24 сентября, Конституционный суд Украины (КСУ) заработал в полном составе - два новых судди приняли присягу.