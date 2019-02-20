Кабмін призначив заступника голови МТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Кабінет міністрів України призначив заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вікторію Вороніну, передає УНН.
Раніше Вікторія Вороніна працювала керівником патронатної служби міністра МТОТ.
Нагадаємо, раніше в ВР з'явився новий депутат .
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Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада України призначила нардепа Ірину Фриз міністром у справах ветеранів. Фриз назвала чотири напрямки роботи Міністерства ветеранів.
Варто відзначити, що в Мінветеранов досі працює одна людина