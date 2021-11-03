Кабмин назначил посредника для закупки вакцин от коронавирус за кредитные средства ЕИБ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время заседания, Кабинет министров принял постановление о финансировании закупки вакцины против коронавируса за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Посредником для закупки назначили специализированную организацию Crown Agents Limited, передает корреспондент УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке к проекту, Кабмин определил организацию Crown Agents Limited, как такую, которая осуществляет закупку вакцины против COVID-19, лекарственных средств и медицинских изделий для вакцинации населения за бюджетные средства.
Для реализации инвестиционных проектов в перечень кредитов от иностранных государств, иностранных финансовых учреждений и международных финансовых организаций предусмотрено 1,66 млрд гривен по программе Министерства здравоохранения.
Размер стоимости услуг организации составляет 1% от стоимости закупленной вакцины против COVID-19. Затраты на логистику планируются в размере от 0,7 до 3,3% от стоимости закупленной вакцины против COVID-19 (в зависимости от потребности применения холодовой цепи с сверхнизкими температурами).
Документом предусмотрена возможность предварительной оплаты на срок не более 9 месяцев за услуги, связанные с закупкой вакцины против COVID-19 за кредитные средства в рамках совместного с ЕИБ проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины".
Добавим
В Украине проведут клинические испытания двух адьювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса за разрешением Министерства здравоохранения.
Согласно приказу министерства, в Украине проведут модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцины, которые предназначенны для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.
Запрос на испытания подала компания Sanofi.
Полный курс вакцинации от коронавірусної болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых - 310 тысяч, большинство - более 200 тысяч - первой дозой.