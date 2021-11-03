Кабмін призначив посередника для закупівлі вакцин від коронавірусу за кредитні кошти ЄІБ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час засідання, Кабінет міністрів ухвалив постанову стосовно фінансування закупівлі вакцини проти коронавірусу за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Посередником для закупівлі призначили спеціалізовану організацію Crown Agents Limited, передає кореспондент УНН.
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Згідно з пояснювальною запискою до проекту, Кабмін визначив організацію Crown Agents Limited, як таку, що здійснює закупівлю вакцини проти COVID-19, лікарських засобів та медичних виробів для вакцинації населення за бюджетні кошти.
Для реалізації інвестиційних проектів у переліку кредитів від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій передбачено 1,66 млрд гривень за програмою Міністерства охорони здоров’я.
Розмір вартості послуг організації становить 1% від вартості закупленої вакцини проти COVID-19. Витрати на логістику плануються у розмірі від 0,7 до 3,3% від вартості закупленої вакцини проти COVID-19 (у залежності від потреби застосування холодового ланцюга з наднизькими температурами).
Документом передбачена можливість попередньої оплати на строк не більше 9 місяців за послуги, пов’язані із закупівлею вакцини проти COVID-19 за кредитні кошти у рамках спільного з ЄІБ проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України".
Додамо
В Україні проведуть клінічні випробування двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин від коронавірусу за дозволом Міністерства охорони здоров’я.
Згідно з наказом міністерства, в Україні проведуть модифіковане подвійне сліпе дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком 18 років і старше.
Запит на випробування подала компанія Sanofi.
Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 310 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою.