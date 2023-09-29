Кабмин назначил нового заместителя главы ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров согласовал кадровые изменения в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины назначен Даник Андрей Николаевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Также, по его словам, правительство согласовало увольнение Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя Председателя ГСЧС.
Дополнение
Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины на Павловского Андрея Брониславовича.
Напомним
В августе глава МВД Игорь Клименко анонсировал изменения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Позже правительство решило уволить Сергея Крука с должности главы ГСЧС Украины, исполняет обязанности главы службы теперь заместитель Владимир Демчук.