Кабмин назначил нового заместителя главы ГСЧС

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров согласовал кадровые изменения в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

По данным Мельничука, Кабинетом министров Украины назначен Даник Андрей Николаевич заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Также, по его словам, правительство согласовало увольнение Трегубенко Сергея Семеновича с должности заместителя Председателя ГСЧС.

Дополнение

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей государственного секретаря Министерства по делам ветеранов Украины на Павловского Андрея Брониславовича.

Напомним

В августе глава МВД Игорь Клименко анонсировал изменения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям

Позже правительство решило уволить Сергея Крука с должности главы ГСЧС Украины, исполняет обязанности главы службы теперь заместитель Владимир Демчук.

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