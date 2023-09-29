Кабмін призначив нового заступника голови ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кабінет міністрів погодив кадрові зміни в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
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За даними Мельничука, Кабінетом міністрів України призначено Даника Андрія Миколайовича заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Також, з його слів, уряд погодив звільнення Трегубенка Сергія Семеновича з посади заступника Голови ДСНС.
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Крім того, уряд тимчасово поклав виконання обов’язків державного секретаря Міністерства у справах ветеранів України на Павловського Андрія Броніславовича.
Нагадаємо
У серпні глава МВС Ігор Клименко анонсував зміни у Державній службі з надзвичайних ситуацій
Пізніше уряд вирішив звільнити Сергія Крука з посади голови ДСНС України, виконує обов'язки голови служби тепер заступник Володимир Демчук.