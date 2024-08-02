Кабинет министров одобрил прекращение соглашения о сотрудничестве в области правительственной связи с Беларусью и Россией. Решение о прекращении соглашения должна принять Верховная Рада. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Прекращено действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области правительственной связи, совершенного в Москве 27.02.1998 - сообщил Мельничук.

Также Кабмин прекратил действие аналогичного соглашения с Беларусью. Согласно соглашениям, страны обменивались конфиденциальной информацией через шифрованную связь между абонентами правительственной связи Украины и Беларуси, и Украины и РФ.

Теперь соответствующее решение должна принять Рада.

Напомним,

Кабинет министров одобрил проект закона о ратификации соглашения между Францией и Украиной, что позволит получить 200 млн евро на восстановление инфраструктуры и экономики.