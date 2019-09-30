Кабмин планирует создать новую генсхему планирования территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Кабинет министров планирует создать новую Генеральную схему планирования территории Украины и определить требования для актуализации другой градостроительной документации. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, представленной на рассмотрение ВР, передает УНН.
"Прежде всего мы разработаем новую Генеральную схему планирования территории Украины и определим на законодательном уровне требования о необходимости разработки и актуализации другой градостроительной документации для прогнозирования развития территорий, определения и рационального взаимного расположения зон жилой и общественной застройки, производственных, рекреационных, природоохранных, оздоровительных, историко культурных и других зон и объектов", - говорится в документе.
При этом в Программе отмечается, что правительство планирует создать Градостроительный кадастр на государственном уровне. Этот документ будет интегрирован с другими реестрами и кадастрами для обеспечения открытого и дистанционного доступа граждан, субъектов хозяйствования и потенциальных инвесторов к актуальной градостроительной документации и другой информации в смежных сферах, на которые может влиять строительная деятельность.
Также правительство планирует обеспечить прозрачность и эффективность системы государственного архитектурно-строительного контроля путем создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства (включая электронный кабинет застройщика).
Ранее УНН сообщал, что 29 сентября Кабинет министров Украины одобрил ряд законопроектов для представления в ВР.