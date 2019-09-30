Кабмін планує створити нову Генсхему планування території України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Кабінет міністрів планує створити нову Генеральну схему планування території України і визначити вимоги для актуалізації іншої містобудівної документації. Про це йдеться в Програмі діяльності уряду, поданій на розгляд ВР, передає УНН.
"Передусім ми розробимо нову Генеральну схему планування території України та визначимо на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації іншої містобудівної документації для прогнозування розвитку територій, визначення і раціонального взаємного розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів", - йдеться в документі.
При цьому в Програмі зазначається, що уряд планує створити Містобудівний кадастр на державному рівні. Цей документ буде інтегрований з іншими реєстрами та кадастрами для забезпечення відкритого та дистанційного доступу громадян, суб’єктів господарювання та потенційних інвесторів до актуальної містобудівної документації та іншої інформації у суміжних сферах, на які може впливати будівельна діяльність.
Також уряд планує забезпечити прозорість та ефективність системи державного архітектурно-будівельного контролю шляхом створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (включаючи електронний кабінет забудовника).
Раніше УНН повідомляв, що 29 вересня Кабінет міністрів України одобрив низку законопроектів для подання до ВР.