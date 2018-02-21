Кабмин повысил пенсии военнослужащим
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Кабинет министров на заседании в среду принял решение о повышении пенсий военнослужащим, передает корреспондент УНН.
Как отметил Премьер-министр Владимир Гройсман, в среднем повышение пенсий составит 1,5 тысячи гривен.
“Мы сделали это, и сегодня мы примем решение о повышении пенсий военнослужащим. В среднем это повышение будет равняться 1,5 тысячи гривен”, — отметил глава правительства на начале заседания.
В.Гройсман добавил, что перерасчет пенсий будет осуществлено с 1 января 2018 года.
Как уточнил министр социальной политики Андрей Рева, повышение пенсий будет поэтапным. С 1 января 2018 года пенсии военнослужащих увеличатся на 1,5 тысячи гривен. Он добавил, что после этого эта цифра “может увеличиться вдвое”.
Напомним, В.Гройсман пообещал, что зарплаты и пенсии украинцев будут расти быстрее, чем цены.