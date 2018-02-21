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Кабмін підвищив пенсії військовослужбовцям

Кабмін підвищив пенсії військовослужбовцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу схвалив рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям, передає кореспондент УНН.

Як зазначив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, у середньому підвищення пенсій становитиме 1,5 тисячі гривень.

“Ми зробили це, і сьогодні ми ухвалимо рішення про підвищення пенсій військовослужбовцям. У середньому це підвищення буде дорівнювати 1,5 тисячі гривень”, — зазначив очільник уряду на початку засідання.

В.Гройсман додав, що перерахунок пенсій буде здійснено з 1 січня 2018 року.

Як уточнив міністр соціальної політики Андрій Рева, підвищення пенсій буде поетапним. З 1 січня 2018 року пенсії військовослужбовцям збільшаться на 1,5 тисячі гривень. Він додав, що після цього ця цифра “може збільшитися вдвічі”.

Нагадаємо, В.Гройсман пообіцяв, що зарплати та пенсії українців зростатимуть швидше за ціни.

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