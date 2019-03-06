Кабмин поддержал передислокацию некоторых воинских частей

"Согласиться с предложением Министерства обороны относительно передислокации воинской части А1659 с военного городка в Мариуполе в военного городка в г. Золотоноша Черкасской области. Зенитного ракетного дивизиона военной части А2800 из поселка Радостное до села Нерубайское Беляевского района Одесской области; воинской части АЗ737 из Мукачево в село Павшино Мукачевского района Закарпатской области...", - говорится в документе.



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Как сообщал УНН, при условии выполнения Государственного оборонного заказа 2019 Вооруженные силы Украины вдвое увеличат количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами.