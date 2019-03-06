Кабмин поддержал передислокацию некоторых воинских частей

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 110245 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 114505 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 117164 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117729 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 147321 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116108 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140765 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145052 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130419 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130425 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 103713 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 103499 просмотра
Актуальное
Кабмин поддержал передислокацию некоторых воинских частей

Кабмин поддержал передислокацию некоторых воинских частей

Киев  •  УНН

 • 7904 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Кабинет министров Украины поддержал передислокацию воинской части А1659 из Мариуполя Донецкой области, передает УНН.

"Согласиться с предложением Министерства обороны относительно передислокации воинской части А1659 с военного городка в Мариуполе в военного городка в г. Золотоноша Черкасской области. Зенитного ракетного дивизиона военной части А2800 из поселка Радостное до села Нерубайское Беляевского района Одесской области; воинской части АЗ737 из Мукачево в село Павшино Мукачевского района Закарпатской области...", - говорится в документе.

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Как сообщал УНН, при условии выполнения Государственного оборонного заказа 2019 Вооруженные силы Украины вдвое увеличат количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами.

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