Кабмін підтримав передислокацію деяких військових частин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Кабінет міністрів України підтримав передислокацію військової частини А1659 з Маріуполя Донецької області, передає УНН.
"Погодитися з пропозицією міністерства оборони щодо передислокації військової частини А1659 з військового містечка у Маріуполі до військового містечка у м. Золотоноша Черкаської області. Зенітного ракетного дивізіону військової частини А2800 з селища Радісне до села Нерубайське Біляївського району Одеської області; військової частини АЗ737 з Мукачева до села Павшино Мукачівського району Закарпатської області....", - сказано у документі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія завершує формування на кордонах України з’єднань, які мають стати основою сил вторгнення - ЗСУ
Як повідомляв УНН, за умови виконання Державного оборонного замовлення 2019 року Збройні сили України вдвічі збільшать кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками.