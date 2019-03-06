Росія завершує формування на кордонах України з’єднань, які мають стати основою сил вторгнення - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Російська сторона завершує формування на кордонах України ударних з’єднань, які разом з частинами спецпризначення, за задумом Кремля, складуть основу сил вторгнення в нашу державу. Про це заявив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко під час щорічної зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, передає кореспондент УНН.
"В сучасних геополітичних реаліях ми прогнозуємо військові загрози по трьох з чотирьох географічних напрямках – Півночі, Сходу та Півдня. Російська сторона завершує формування на кордонах України ударних з’єднань, які разом з частинами спецпризначення за задумом кремлівських стратегів складуть основу сил вторгнення", - сказав генерал.
Водночас за його словами, висока мобільність, адаптивність та автономність українських військ є у поєднанні з фактором рідної землі є нашою стратегічною перевагою над військами окупантів.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація напередодні виборів в Україні вдається до комплексу спеціальних операцій для підриву оборонного потенціалу України, зокрема намагається вплинути на особовий склад в інформаційному просторі.