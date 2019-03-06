Россия завершает формирование на границах Украины соединений, которые должны стать основой сил вторжения - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу Кремля, составят основу сил вторжения в нашу страну. Об этом заявил начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко во время ежегодной встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает корреспондент УНН.
"В современных геополитических реалиях мы прогнозируем военные угрозы по трем из четырех географических направлений - Севера, Востока и Юга. Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения по замыслу кремлевских стратегов составят основу сил вторжения", - сказал генерал.
В то же время по его словам, высокая мобильность, адаптивность и автономность украинских войск в сочетании с фактором родной земли является нашим стратегическим преимуществом над войсками оккупантов.
Как сообщал УНН, Россия накануне выборов в Украине прибегает к комплексу специальных операций для подрыва оборонного потенциала Украины, в частности пытается повлиять на личный состав в информационном пространстве.