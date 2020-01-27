Кабмин передал в ВР законопроект о компенсации за задержанные зарплаты и пенсии

"Борьба с долгами по выплатам зарплат и пенсий. Правительство передало в парламент законопроект о компенсации за задержки выплат "О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект устанавливает определенный исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация. Это пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание, социальные выплаты, стипендии, заработная плата (денежное обеспечение), сумма индексации денежных доходов граждан.

"Законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков через четкость установленной в законе административной процедуры принятия решений. Основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов - это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки", - прокомментировала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, Кабмин предложил ввести компенсации в случае задержки соцвыплат.