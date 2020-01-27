Кабмін передав до ВР законопроект про компенсацію за затримані зарплати та пенсії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Уряд передав у парламент законопроект, що передбачає компенсацію у разі затримки чітко встановленого переліку виплат, зокрема пенсій, стипендій та заробітних плат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
"Боротьба з боргами по виплатам зарплат та пенсій. Уряд передав у парламент законопроект про компенсації за затримки виплат "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законопроект встановлює певний вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться їх компенсація. Це пенсії або щомісячне довічне грошове утримання, соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення), сума індексації грошових доходів громадян.
"Законопроект сприятиме мінімізації корупційних ризиків через чіткість встановленої у законі адміністративної процедури прийняття рішень. Основні зміни, запропоновані урядом на розгляд народних депутатів – це встановлення чіткого переліку виплат, за затримку яких передбачається компенсація. При цьому механізм виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки", - прокоментувала міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Нагадаємо, Кабмін запропонував запровадити компенсації у разі затримки соцвиплат.