Кабмін запропонував запровадити компенсації у разі затримки соцвиплат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні ініціював здійснення компенсацій людям у разі затримок із соціальними виплатами. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроект буде подано до парламенту", - написав Гончарук.
З його слів, для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання; соціальні виплати; стипендії; заробітна плата (грошове забезпечення); сума індексації грошових доходів громадян.
Як повідомляв УНН, з наступного року сімейні форми виховання отримають підвищені виплати.