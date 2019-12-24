Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати з 2020 року - Соколовська
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. З наступного року сімейні форми виховання отримають підвищені виплати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, коментуючи постанову Кабінету Міністрів України "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги", передає УНН.
"Сімейні форми виховання отримають підвищені виплати з 2020 року", – заявила Соколовська.
Так, 24 грудня на черговому засіданні Уряду було прийнято ініційоване Міністерством соціальної політики рішення щодо спрощення процедур фінансування для виплати деяких видів соціальних допомог.
"Ми турбуємося про те, щоб в українців не було затримок із отримання виплат, тому наше рішення дозволить кінцевим отримувачам швидше отримувати гроші. Якщо раніше більшість виплат йшла субвенцією із державного бюджету місцевим, то тепер фінансується з бюджетної програми Мінсоцу" – написала міністр.
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Спрощений механізм використання бюджетних коштів розроблено для:
- виплати державних допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю;
- грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
- оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною;
- підтримки малих групових будинків.
Також Соколовська підкреслила, що нова команда Мінсоцполітики робить дієві кроки для послідовної реалізації пріоритетів соціальної політики, окреслених у Програмі дій Уряду.
"Ми чітко налаштовані відходити від інтернатів і розвивати сімейні та наближені до сімейних форми виховання дітей і робимо усе можливе для цього", – написала міністр.
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Зазначається, що з метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в патронатних, прийомних сім’ях, у дитячих будинках сімейного типу, з 1 січня 2020 року будуть підвищені розміри державної соціальної допомоги із 2 до 2,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку, а для дітей з інвалідністю – з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.
Збільшується і розмір грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам: із 70 % прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожну дитину-вихованця та кожну прийомну дитину.
"Кошти на підвищення зазначених ініціатив передбачені у Державному бюджеті України на 2020 рік, який нещодавно підтримала Верховна Рада", - додала Соколовська.
Нагадаємо, уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт на понад 1000 грн та дітей з інвалідністю на понад 3000 грн на місяць.