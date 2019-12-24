Уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт на понад 1000 грн та дітей з інвалідністю на понад 3000 грн на місяць. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.