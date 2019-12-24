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Уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

Уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Кабінет Міністрів України збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт на понад 1000 грн та дітей з інвалідністю на понад 3000 грн на місяць. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.

"Уряд збільшив соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю", - написав Гончарук.

Так, у 2020 році зросте розмір допомоги на одну людину:

- на понад 1000 грн/міс (з 2 до 2,5 прожиткових мінімумів) для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

- на понад 3000 грн/міс (з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів) для дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях

Також на 30% на кожну дитину зросте грошове забезпечення для батьків-вихователів і прийомних батьків.

"З 2020 року таке забезпечення становитиме 1 прожитковий мінімум для дітей відповідного віку", - додав Прем’єр.

Як раніше повідомляв УНН, наступного року в Україні суттєво зростуть виплати на дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, а також на дітей з інвалідністю.

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