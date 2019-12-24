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Семейные формы воспитания получат повышенные выплаты с 2020 года - Соколовская

Семейные формы воспитания получат повышенные выплаты с 2020 года - Соколовская

Киев  •  УНН

 • 21635 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Со следующего года семейные формы воспитания получат повышенные выплаты. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, комментируя постановление Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи", передает УНН.

"Семейные формы воспитания получат повышенные выплаты с 2020 года", - заявила Соколовская.

Так, 24 декабря на очередном заседании Правительства было принято инициированное Министерством социальной политики решение по упрощению процедур финансирования для выплаты некоторых видов социальных пособий.

"Мы заботимся о том, чтобы в украинцев не было задержек со дня получения выплат, поэтому наше решение позволит конечным получателям быстрее получать деньги. Если раньше большинство выплат шла субвенцией из государственного бюджета местным, то теперь финансируется из бюджетной программы Минсоца", - написала министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На ребенка в интернатах идут только 15% средств, выделяемых государством - Минсоцполитики.

Упрощенный механизм использования бюджетных средств разработаны для:
- выплаты государственных пособий семьям с детьми, малообеспеченным семьям, лицам с инвалидностью;
- денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;
- оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком;
- поддержки малых групповых домов.

Также Соколовская подчеркнула, что новая команда Минсоцполитики делает действенные шаги для последовательной реализации приоритетов социальной политики, обозначенных в Программе действий Правительства.

"Мы четко настроены отходить от интернатов и развивать семейные и приближенные к семейным формы воспитания детей и делаем все возможное для этого", - написала министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минсоцполитики получило почти 1000 предложений по развитию семейных форм воспитания - Соколовская.

Отмечается, что с целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа, с 1 января 2020 года будут повышены размеры государственной социальной помощи с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью - с 2 до 3,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста.

Увеличивается и размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям: с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц за каждого ребенка-воспитанника и каждого приемного ребенка.

"Средства на повышение указанных инициатив предусмотрены в Государственном бюджете Украины на 2020 год, который недавно поддержала Верховная Рада", - добавила Соколовская.

Напомним, правительство увеличило социальную помощь для детей-сирот более чем 1000 грн и детей с инвалидностью на более 3000 грн в месяц.

Украинские Национальные Новости

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