На дитину в інтернатах ідуть лише 15% коштів, що виділяються державою – Мінсоцполітики

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Щомісяця на утримання однієї дитини в інтернаті виділяють 10 тис. грн, однак лише 15% з цих коштів йдуть на їжу та одяг дитині. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку в Facebook Міністерства соціальної політики України.