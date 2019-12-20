На дитину в інтернатах ідуть лише 15% коштів, що виділяються державою – Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Щомісяця на утримання однієї дитини в інтернаті виділяють 10 тис. грн, однак лише 15% з цих коштів йдуть на їжу та одяг дитині. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку в Facebook Міністерства соціальної політики України.
"А ви знаєте, що кожного року держава виділяє близько 12 млрд грн на утримання дитячих інтернатів. Здавалося б, це величезна сума, оскільки на одну дитину в місяць припадає близько 10 тис грн. Втім, лише 15% цих коштів йдуть на дитину: на їжу, на одяг для них. Все інше – це зарплати персоналу та комунальні видатки", - сказала радник Міністра соціальної політики Наталія Кириченко у зверненні-відеоролику.
Вона додала, що від цієї моделі потрібно відходити - діти повинні виховуватись в родинах чи формах виховання близьких до сімейних.
Наталія Кириченко зазначила, що в Міністерстві соціальної політики є готовий план, і вони знають, як вирішити причини, а не наслідки проблем.
Нагадаємо, Мінсоцполітики отримало майже 1 тисячу пропозицій щодо розвитку сімейних форм виховання.
У Мінсоцполітики до 2024 року планують вдвічі скоротити кількість дітей в інтернатах.