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На ребенка в интернатах идут только 15% средств, выделяемых государством - Минсоцполитики

На ребенка в интернатах идут только 15% средств, выделяемых государством - Минсоцполитики

Киев  •  УНН

 • 11176 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Ежемесячно на содержание одного ребенка в интернате выделяют 10 тыс. Грн, однако лишь 15% из этих средств идут на еду и одежду ребенку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальную страницу в Facebook Министерства социальной политики Украины.

"А вы знаете, что каждый год государство выделяет около 12 млрд грн на содержание детских интернатов. Казалось бы, это огромная сумма, поскольку на одного ребенка в месяц приходится около 10 тыс грн. Впрочем, лишь 15% этих средств идут на ребенка: на еду, на одежду для них. Все остальное - это зарплаты персонала и коммунальные расходы", - сказала советник Министра социальной политики Наталья Кириченко в обращении-видеоролике.

Она добавила, что от этой модели нужно отходить - дети должны воспитываться в семьях или формах воспитания близких к семейным.

Наталья Кириченко отметила, что в Министерстве социальной политики готов план, и они знают, как решить причины, а не последствия проблем.

Напомним, Минсоцполитики получило почти 1000 предложений по развитию семейных форм воспитания.

В Минсоцполитики до 2024 года планируется вдвое сократить количество детей в интернатах.

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