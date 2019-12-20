На ребенка в интернатах идут только 15% средств, выделяемых государством - Минсоцполитики

"А вы знаете, что каждый год государство выделяет около 12 млрд грн на содержание детских интернатов. Казалось бы, это огромная сумма, поскольку на одного ребенка в месяц приходится около 10 тыс грн. Впрочем, лишь 15% этих средств идут на ребенка: на еду, на одежду для них. Все остальное - это зарплаты персонала и коммунальные расходы", - сказала советник Министра социальной политики Наталья Кириченко в обращении-видеоролике.

Она добавила, что от этой модели нужно отходить - дети должны воспитываться в семьях или формах воспитания близких к семейным.

Наталья Кириченко отметила, что в Министерстве социальной политики готов план, и они знают, как решить причины, а не последствия проблем.

Напомним, Минсоцполитики получило почти 1000 предложений по развитию семейных форм воспитания.

В Минсоцполитики до 2024 года планируется вдвое сократить количество детей в интернатах.