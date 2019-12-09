Мінсоцполітики отримало майже 1 тисячу пропозицій щодо розвитку сімейних форм виховання - Соколовська
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міністерству соціальної політики надіслали з жовтня майже 1000 пропозицій щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська, передає УНН.
"Як ви знаєте, у жовтні ми оголосили, що із радістю врахуємо найкращі ідеї щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, нам цікаве бачення суспільства щодо розвитку практики патронату та наставництва. В результаті ми зібрали майже 1000 різних пропозицій від 170 батьків, 42 державних установ та 3 громадських організацій!", - написала Юлія Соколовська.
Вона зазначила, що всі охочі могли надіслати свої пропозиції через гугл-форму, письмові звернення, а також висловити їх під час особистих зустрічей. Зустрічі відбулись з прийомними батьками, опікунами, батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу та патронатними вихователями.
"Ідей дуже багато: від збільшення виплат на дітей, покращення навчання батьків до пропозицій щодо ліквідації таємниці усиновлення", - розповіла Юлія Соколовська.
Міністр додала, що частина з ініціатив буде відображена у формі законопроектів та постанов.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт.