Минсоцполитики получило почти 1 тысячу предложений по развитию семейных форм воспитания - Соколовская

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Министерству социальной политики прислали с октября около 1000 предложений по развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская, передает УНН.

"Как вы знаете, в октябре мы объявили, что с радостью учтем лучшие идеи по развитию семейных форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, нам интересно видение общества по развитию практики патроната и наставничества. В результате мы собрали почти 1000 различных предложений от 170 родителей, 42 государственных учреждений и 3 общественных организаций!", - написала Юлия Соколовская.

Она отметила, что все желающие могли прислать свои предложения через гугл-форму, письменные обращения, а также выразить их во время личных встреч. Встречи состоялись с приемными родителями, опекунами, родителями-воспитателями детских домов семейного типа и патронатными воспитателями.

"Идей очень много: от увеличения выплат на детей, улучшения обучения родителей к предложениям по ликвидации тайны усыновления", - рассказала Юлия Соколовская.

Министр добавила, что часть из инициатив будет отражена в форме законопроектов и постановлений.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот.

Украинские Национальные Новости

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