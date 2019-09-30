Зеленський підписав указ щодо підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт: подробиці

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у День усиновлення, 30 вересня, підписав Указ “Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей”. Про це Глава держави повідомив під час зустрічі з батьками-усиновителями, опікунами та прийомними батьками, передає УНН із посиланням на повідомлення Офіс Президента.