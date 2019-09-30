Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот: подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День усыновления, 30 сентября, подписал Указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей". Об этом Глава государства сообщил во время встречи с родителями-усыновителями, опекунами и приемными родителями, передает УНН со ссылкой на сообщение Офис Президента.
Как отмечается в сообщении, документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.
Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба со своей стороны отметил, что указ, который сегодня подписан и обнародован, содержит важные для семей, которые занимаются детьми-сиротами, поручения Кабинету Министров и местным органам власти. Среди прочего речь идет о повышении материального обеспечения таких семей.
Он также подчеркнул важность опыта родителей усыновленных и приемных детей в процессе формирования качественной государственной поддержки таких семей.
Согласно указу Президента № 721/2019, Кабинет министров Украины должен принять в установленном порядке меры по увеличению с 2020 года размера государственной социальной помощи на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям.
Также правительство до 1 декабря текущего года должно обеспечить представление на рассмотрение Президенту Украины предложений относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления и подготовить соответствующие изменения в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к ней.
С учетом положений Европейской конвенции об осуществлении прав детей Кабмин в шестимесячный срок должен разработать законопроект, направленный на обеспечение сокращения процессуальных сроков судебного рассмотрения дел, касающихся усыновления, установления опеки, попечительства, лишении родительских прав, отобрании ребенка у родителей без лишения их родительских прав, внести соответствующий проект закона на рассмотрение Верховной Рады.
В трехмесячный срок правительство также должно усовершенствовать порядок осуществления деятельности по усыновлению, в частности по обеспечению реализации лицами, в семье которых воспитывается ребенок-сирота, ребенок, лишенный родительской опеки, преимущественное право на усыновление такого ребенка.
Кроме того, в указе отмечается необходимость внедрения эффективных механизмов получения достоверной и актуальной информации о соблюдении прав усыновленных детей, в частности детей, которые проживают за пределами Украины, и механизмов действенного реагирования на выявленные факты нарушения их прав.
Напомним, правительство ожидает уменьшения количества детей в интернатах.