Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот: подробности

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в День усыновления, 30 сентября, подписал Указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей". Об этом Глава государства сообщил во время встречи с родителями-усыновителями, опекунами и приемными родителями, передает УНН со ссылкой на сообщение Офис Президента.