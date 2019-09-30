Уряд очікує зменшення кількості дітей в інтернатах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Уряд планує зменшення кількості дітей, що перебувають у закладах інституційного виховання та догляду, до 0,7% від загальної кількості дитячого населення до 2024 року. Про це йдеться у проекті програми діяльності уряду, повідомляє УНН.
"Показник ефективності: зменшення кількості дітей, що перебувають у закладах інституційного виховання та догляду, до 0,7% від загальної кількості дитячого населення до 2024 року", - йдеться в тексті програми.
Окрім того, уряд планує пришвидшувати проходження сімейних справ у судах.
Нагадаємо, на цьому тижні Кабінет міністрів презентує програму діяльності уряду в парламенті.