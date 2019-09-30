Правительство ожидает уменьшения количества детей в интернатах
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Правительство планирует уменьшение количества детей, находящихся в учреждениях институционального воспитания и ухода, до 0,7% от общего количества детского населения до 2024 года. Об этом говорится в проекте программы деятельности правительства, сообщает УНН.
"Показатель эффективности: уменьшение количества детей, находящихся в учреждениях институционального воспитания и ухода, до 0,7% от общего количества детского населения до 2024 года", - говорится в тексте программы.
Кроме того, правительство планирует ускорить прохождение семейных дел в судах.
Напомним, на этой неделе Кабинет министров представляет программу деятельности правительства в парламенте.