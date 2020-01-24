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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Кабмин предложил ввести компенсации в случае задержки соцвыплат

Киев • УНН

 • 15475 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании инициировал осуществление компенсаций людям в случае задержек с социальными выплатами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.

Кабмин предложил ввести компенсации в случае задержки соцвыплат

"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал Гончарук.

По его словам, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан.

Как сообщал УНН, со следующего года семейные формы воспитания получат повышенные выплаты.

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