Кабмин предложил ввести компенсации в случае задержки соцвыплат
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании инициировал осуществление компенсаций людям в случае задержек с социальными выплатами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНН.
"Правительство инициирует осуществление компенсаций людям в случае задержек с выплатами. Законопроект будет подан в парламент", - написал Гончарук.
По его словам, для устранения коррупционных рисков установлен исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится компенсация: пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание; социальные выплаты; стипендии; заработная плата (денежное обеспечение); сумма индексации денежных доходов граждан.
Как сообщал УНН, со следующего года семейные формы воспитания получат повышенные выплаты.