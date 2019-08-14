Кабмин официально назначил образовательного омбудсмена
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет Министров Украины официально назначил директора школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена. Соответствующее решение было принято сегодня, 14 августа 2019 года, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Как отметила мининистр образования и науки Лилия Гриневич: “Мы искренне рады, что это решение прошло Правительство. Теперь Сергей Иванович сможет начать непосредственную работу. Очевидно, что сразу начать с рассмотрения обращений он не сможет — сначала нужно заняться размещением, пройти все юридические нюансы, набрать команду. Министерство образования и науки настроено максимально способствовать новому омбудсмену. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность”.
Напоминаем, что 12 июля Министр объявила результаты отбора на должность образовательного омбудсмена. По процедуре, сначала специально созданная комиссия рассмотрела всех кандидатов и отобрала из них трех человек, которых рекомендовала к назначению Министру.
Впоследствии МОН представило всех трех кандидатов на своей Facebook-странице, после чего был избран на должность именно Сергея Горбачева, директора школы № 148 Киева. Определяющим фактором при принятии решения стало знания системы образования на разных, в том числе управленческих, ступенях, а также понимание ценностей и сути начатых образовательных реформ.