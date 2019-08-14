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Кабмін офіційно призначив освітнього омбудсмена

Кабмін офіційно призначив освітнього омбудсмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України офіційно призначив директора школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 14 серпня 2019 року, пише УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.

Як відзначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич: “Ми щиро раді, що це рішення пройшло Уряд. Тепер Сергій Іванович зможе розпочати безпосередню роботу. Очевидно, що одразу почати з розгляду звернень він не зможе — спершу потрібно зайнятися розміщенням, пройти всі юридичні нюанси, набрати команду. Міністерство освіти і науки налаштоване максимально сприяти новому омбудсмену. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність”.

Нагадуємо, що 12 липня Міністр оголосила результати відбору на посаду освітнього омбудсмена. За процедурою, спочатку спеціально створена комісія розглянула всіх кандидатів та відібрала з них трьох осіб, яких рекомендувала до призначення Міністру.

Згодом МОН представило усіх трьох кандидатів на своїй Facebook-сторінці, після чого було обрано на посаду саме Сергія Горбачова, директора спеціалізованої школи № 148 Києва. Визначальним фактором під час прийняття рішення стало знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, щаблях, а також розуміння цінностей та суті розпочатих освітніх реформ.

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