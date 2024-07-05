Кабмин одобрил усиление контроля АРМА путем полномочий Общественного совета

Сегодня правительство приняло внесение изменений относительно контрольных полномочий Общественного совета, касающихся определения количества и состава общественного контроля и выводов о деятельности АРМА. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-страницу представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Одобрен проект Закона "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" относительно усиления контрольных полномочий Общественного совета".

Таким образом Общественному Совету предлагается следующее:

определять членов Общественного совета не менее 40 процентов состава дисциплинарной комиссии АРМА;

определять членов Общественного совета не менее 40 процентов состава конкурсной комиссии по отбору на вакантные должности в АРМА;



осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения управляющих активами, в частности, путем определения членов Общественного совета, участвующих в определении управляющих активами;



осуществлять общественный контроль за законностью и прозрачностью определения реализации активов и за эффективностью управления активами, переданными АРМА; предоставлять выводы к ежегодному отчету о деятельности АРМА;



определять членов Общественного совета, участвующих в проведении проверок эффективности управления арестованными активами, переданными в управление; делегировать членов Общественного совета для участия в заседаниях межведомственной комиссии по вопросам реализации активов и тому подобное.



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