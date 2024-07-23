Кабинет министров Украины одобрил стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

«Одобрена Стратегия продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года, целью которой является определение целей, основных направлений и задач государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности как направления обеспечения национальной безопасности Украины. Утвержден операционный план мероприятий по реализации Стратегии продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года», - написал Мельничук.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что стратегия имеет три ключевые цели:

Стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок.

Обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения.



Усилить составляющую безопасности и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель и т.д.



Дополнение

В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозируют, что в 2024 году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 13% меньше, чем в прошлом году.