Правительство утвердило стратегию продовольственной безопасности с тремя ключевыми целями. Она направлена на развитие аграрного производства, обеспечение доступности продовольствия и усиление составляющей безопасности.
Кабинет министров Украины одобрил стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
«Одобрена Стратегия продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года, целью которой является определение целей, основных направлений и задач государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности как направления обеспечения национальной безопасности Украины. Утвержден операционный план мероприятий по реализации Стратегии продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года», - написал Мельничук.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства сообщал, что стратегия имеет три ключевые цели:
Дополнение
В Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ) прогнозируют, что в 2024 году украинские аграрии соберут 71 млн тонн зерновых и масличных культур, что на 13% меньше, чем в прошлом году.