Кабмин ограничил срок подачи заявок на получение финансовой помощи в рамках "єПідтримки"

Детали

С 7 марта все наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОПы всех групп из регионов, где продолжаются активные боевые действия, могут оставить заявку на получение 6 500 грн помощи.

Правительство выделило на такие выплаты 21,45 миллиарда гривен, что позволяет выплатить пособие 3,3 миллионам людей.

Добавим

По состоянию на 22 марта заявки на получение помощи подали 3,1 миллиона украинцев. В первый день средства выплатили 1,2 миллиона человек.