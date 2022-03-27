Кабмін обмежив термін подачі заявок на отримання фінансової допомоги в рамках "єПідтримки"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кабінет міністрів обмежив термін подання заявки на отримання фінансової допомоги у межах "єПідтримки" до 31 березня 2022 року. Про це йдеться у постанові уряду №367 від 26 березня, передає УНН.
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З 7 березня всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОПи усіх груп із регіонів, де тривають активні бойові дії, можуть залишити заявку на отримання 6 500 грн допомоги.
Уряд виділив на такі виплати 21,45 мільярда гривень, що дозволяє виплатити допомогу 3,3 мільйонам людей.
Додамо
Станом на 22 березня заявки на отримання допомоги подали 3,1 мільйона українців. У перший день кошти виплатили 1,2 мільйона людей.