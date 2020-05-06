Кабмин должен обеспечить дополнительное накопление продовольствия в госрезерве - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Кабинет министров Украины должен безотлагательно обеспечить дополнительное накопление продовольствия в системе государственного материального резерва. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Как сообщили в пресс-службе, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов направил Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой поручить Министерству развития экономики и сельского хозяйства вместе с соответствующими государственными органами проработать вопрос о целесообразности пересмотра номенклатуры продовольственной группы товаров и, при необходимости, увеличение перечней товарных групп и объемов их накопления в системе госрезерва.
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Во время совещания, посвященного обсуждению вопросов продовольственной безопасности государства, Данилов обратил внимание Кабинета министров Украины на настоятельную необходимость пересмотра системы формирования госрезерва, добавили в СНБО.
Напомним, Минздрав планирует превентивно закупить в госрезерв дополнительные средства индивидуальной защиты.