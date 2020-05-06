Кабмін має забезпечити додаткове накопичення продовольства у держрезерві - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Кабінет міністрів України має невідкладно забезпечити додаткове накопичення продовольства у системі державного матеріального резерву. На цьому наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби.
Як повідомили у пресслужбі, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов направив Прем’єр-міністрові України Денисові Шмигалю лист із проханням доручити Міністерству розвитку економіки та сільського господарства разом з відповідними державними органами опрацювати питання щодо доцільності перегляду номенклатури продовольчої групи товарів та, у разі необхідності, збільшення переліків товарних груп і обсягів їх накопичення у системі держрезерву.
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Під час наради, присвяченій обговоренню питань продовольчої безпеки держави, Данілов звернув увагу Кабінету міністрів України на нагальну необхідність перегляду системи формування держрезерву, додали у РНБО.
Нагадаємо, МОЗ планує превентивно закупити до держрезерву додаткові засоби індивідуального захисту.