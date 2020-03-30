Держрезерв за потреби передасть обладміністраціям продукти харчування

За даними пресслужби, мова йде про передачу, у разі потреби, таких позицій як консерви, м'ясо, чай, олію та інші продукти харчування. З метою визначення потреби у продуктах харчування був направлений відповідний лист до обласних державних адміністрацій.

"Держрезерв – це державна комора, де зберігаються речі першої необхідності та продукти харчування на випадок критичних ситуацій. Наша держава та світ іще ніколи не стикалися з подібними проблемами і ми маємо бути готові оперативно реагувати на виклики сьогодення. Держрезерв вже отримав відповіді від декількох адміністрацій з їх потребами, тому ми готуємо відповідні документи і звернення до міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Кабінету міністрів України", – заявив Погорілий.

Як повідомляв УНН, регіональні футбольні асоціації допомагають людям пенсійного віку і лікарям.