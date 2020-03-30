Госрезерв при необходимости передаст обладминистрациям продукты питания

По данным пресс-службы, речь идет о передаче, в случае необходимости, таких позиций как консервы, мясо, чай, масло и другие продукты питания. С целью определения потребности в продуктах питания было направлено соответствующее письмо в областные государственные администрации.

"Госрезерв - это государственная кладовая, где хранятся вещи первой необходимости и продукты питания на случай критических ситуаций. Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы. Госрезерв уже получил ответы от нескольких администраций с их потребностями, поэтому мы готовим соответствующие документы и обращения в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Кабинет министров Украины", - заявил Погорилый.

Как сообщал УНН, региональные футбольные ассоциации помогают людям пенсионного возраста и врачам.