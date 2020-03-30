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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 57877 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67252 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80950 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79537 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102468 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84275 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Госрезерв при необходимости передаст обладминистрациям продукты питания

Госрезерв при необходимости передаст обладминистрациям продукты питания

Киев  •  УНН

 • 14145 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Государственное агентство резерва Украины готово в случае необходимости может передать продукты питания, хранящиеся в Госрезерве, для их использования. Об этом сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Ярослав Погорилый, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрезерва.

По данным пресс-службы, речь идет о передаче, в случае необходимости, таких позиций как консервы, мясо, чай, масло и другие продукты питания. С целью определения потребности в продуктах питания было направлено соответствующее письмо в областные государственные администрации.

"Госрезерв - это государственная кладовая, где хранятся вещи первой необходимости и продукты питания на случай критических ситуаций. Наше государство и мир еще никогда не сталкивались с подобными проблемами и мы должны быть готовы оперативно реагировать на вызовы. Госрезерв уже получил ответы от нескольких администраций с их потребностями, поэтому мы готовим соответствующие документы и обращения в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Кабинет министров Украины", - заявил Погорилый.

Как сообщал УНН, региональные футбольные ассоциации помогают людям пенсионного возраста и врачам.

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