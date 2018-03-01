Кабмин должен разработать законопроект о проверке въезда граждан из стран миграционного риска
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров разработать проект закона о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан из государств миграционного риска, в частности Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СНБО.
"Кабинету Министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, принять меры по совершенствованию механизма координации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, контроля за пребыванием иностранцев на территории Украины и противодействия нелегальной миграции", - говорится в сообщении Совета.
Также, по информации пресс-службы, СНБО поддержала проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" и предложил Президенту Украины внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко призвал жестче проверять основания для получения украинского гражданства, а также усилить полномочия комиссии по вопросам гражданства.