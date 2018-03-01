Кабмін має розробити законопроект щодо перевірки в’їзду громадян з країн міграційного ризику
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України доручила Кабінету міністрів розробити проект закону про запровадження механізму попередньої перевірки підстав для в’їзду громадян з держав міграційного ризику, зокрема Російської Федерації, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби РНБО.
“Кабінету Міністрів України доручено подати законопроект щодо запровадження механізму попередньої перевірки підстав для в’їзду громадян держав міграційного ризику, у тому числі Російської Федерації, з використанням електронного повідомлення про намір відвідати Україну, вжити заходів з удосконалення механізму координації державної політики у сфері інтегрованого управління кордонами, контролю за перебуванням іноземців на території України та протидії нелегальній міграції”, — йдеться у повідомленні Ради.
Також, за інформацією прес-служби, РНБО підтримала проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про громадянство України” та запропонувала Президентові України внести його на розгляд Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко закликав жорсткіше перевіряти підстави для набуття українського громадянства, а також посилити повноваження комісії з питань громадянства.