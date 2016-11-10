Кабмин имеет четкие подходы к формированию планов на 2017 год – Премьер

"Мы считаем, что хватит говорить о том, что все очень плохо. А нужно принимать конкретные шаги, которые позволят Украине развиваться. Сегодня, я хотел бы подчеркнуть, что такие шаги мы делаем. Мы вышли на достаточно сфокусированный подход к формированию планов на 2017 год", - сказал он.

И такие планы правительства, по мнению В.Гройсмана, абсолютно реальны.