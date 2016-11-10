Кабмин имеет четкие подходы к формированию планов на 2017 год – Премьер
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины имеет четкие подходы к формированию планов на 2017 год. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Херсонской государственной морской академии, передает УНН.
"Мы считаем, что хватит говорить о том, что все очень плохо. А нужно принимать конкретные шаги, которые позволят Украине развиваться. Сегодня, я хотел бы подчеркнуть, что такие шаги мы делаем. Мы вышли на достаточно сфокусированный подход к формированию планов на 2017 год", - сказал он.
И такие планы правительства, по мнению В.Гройсмана, абсолютно реальны.