Кабмін має чіткі підходи щодо формування планів на 2017 рік – Прем’єр
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України має чіткі підходи щодо формування планів на 2017 рік. Про це сьогодні сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу у Херсонській державній морській академії, передає УНН.
“Ми вважаємо, що вистачить говорити про те, що все дуже погано. А потрібно приймати конкретні кроки, які дозволять Україні розвиватися. Сьогодні, я хотів би підкреслити, що такі кроки ми вже робимо. Ми вийшли на достатньо сфокусований підхід щодо формування планів на 2017 рік”, — сказав він.
І такі плани уряду, на думку В.Гройсмана, є абсолютно реальними.