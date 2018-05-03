Кабмин хочет упорядочить ответственность за пожарную безопасность

Как отмечается в документе, на сегодня в государстве остро стоит проблема обеспечения оперативного реагирования сил гражданской защиты на возможные чрезвычайные ситуации в сельской местности (прежде всего пожары). В Украине существует значительное количество сельских населенных пунктов, где время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения превышает допустимый норматив (более 20 минут).

В условиях реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, а также ограниченности финансирования мероприятий по содержанию и развитию государственных пожарно-спасательных формирований актуальным является развитие в государстве местных и добровольных пожарно-спасательных подразделений, является общеевропейской практикой.

Согласно Концепции передача государством полномочий органам местного самоуправления будет осуществляться в течение определенного времени и с учетом совершенствования отечественного законодательства, потенциала и ресурсов, необходимых для реализации полномочий органами местного самоуправления на базовом уровне. Таким образом, на этапе становления в Украине самодостаточной и эффективной системы местного самоуправления целесообразно сохранить задачи по тушению пожаров в полномочиях государственных органов исполнительной власти (в частности ГоСЧС), а также закрепить эту функцию в полномочиях органов местного самоуправления базового уровня.

Целью разработки проекта закона является законодательное упорядочивание возложения на органы местного самоуправления ответственности за организацию и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территорий в условиях реформирования местного самоуправления в Украине.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона Кабмина № 8332 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне перемещенных лиц, которым предлагается урегулировать отдельные вопросы имущества переселенцев на оккупированной территории.