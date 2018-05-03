Кабмин хочет упорядочить ответственность за пожарную безопасность

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 11810 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 40725 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 86759 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 65307 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 111011 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 177753 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 271557 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201787 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 268267 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 287000 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.5м/с
65%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 93534 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 86329 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 82330 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 62947 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 60883 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 30420 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 62794 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 356955 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 322250 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 406866 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 2434 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 18316 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 24925 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 61094 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 268248 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Кабмин хочет упорядочить ответственность за пожарную безопасность

Киев • УНН

 • 11450 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект правительства № 8333 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о возложении на органы местного самоуправления ответственности за организацию и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территорий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Кабмин хочет упорядочить ответственность за пожарную безопасность

Как отмечается в документе, на сегодня в государстве остро стоит проблема обеспечения оперативного реагирования сил гражданской защиты на возможные чрезвычайные ситуации в сельской местности (прежде всего пожары). В Украине существует значительное количество сельских населенных пунктов, где время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения превышает допустимый норматив (более 20 минут).

В условиях реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, а также ограниченности финансирования мероприятий по содержанию и развитию государственных пожарно-спасательных формирований актуальным является развитие в государстве местных и добровольных пожарно-спасательных подразделений, является общеевропейской практикой.

Согласно Концепции передача государством полномочий органам местного самоуправления будет осуществляться в течение определенного времени и с учетом совершенствования отечественного законодательства, потенциала и ресурсов, необходимых для реализации полномочий органами местного самоуправления на базовом уровне. Таким образом, на этапе становления в Украине самодостаточной и эффективной системы местного самоуправления целесообразно сохранить задачи по тушению пожаров в полномочиях государственных органов исполнительной власти (в частности ГоСЧС), а также закрепить эту функцию в полномочиях органов местного самоуправления базового уровня.

Целью разработки проекта закона является законодательное упорядочивание возложения на органы местного самоуправления ответственности за организацию и обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территорий в условиях реформирования местного самоуправления в Украине.

Напомним, в парламенте зарегистрирован проект закона Кабмина № 8332 о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обеспечения защиты прав внутренне перемещенных лиц, которым предлагается урегулировать отдельные вопросы имущества переселенцев на оккупированной территории.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.52
Bitcoin
$77,290.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,048.70
Ethereum
$1,518.85