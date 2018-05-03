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Кабмін хоче упорядкувати відповідальність за пожежну безпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В парламенті зареєстровано законопроект уряду № 8333 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Кабмін хоче упорядкувати відповідальність за пожежну безпеку

Як зазначається в документі, на сьогодні в державі гостро стоїть проблема забезпечення оперативного реагування сил цивільного захисту на можливі надзвичайні ситуації в сільській місцевості (насамперед пожежі). В Україні існує значна кількість сільських населених пунктів, де час прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу перевищує допустимий норматив (більше 20 хвилин).

В умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, а також обмеженості фінансування заходів щодо утримання та розвитку державних пожежно-рятувальних формувань актуальним є розвиток у державі місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, що є загальноєвропейською практикою.

Відповідно до Концепції передача державою повноважень органам місцевого самоврядування буде здійснюватися впродовж певного часу та з урахуванням удосконалення вітчизняного законодавства, потенціалу та ресурсів, необхідних для реалізації повноважень органами місцевого самоврядування на базовому рівні. Таким чином, на етапі становлення в Україні самодостатньої та ефективної системи місцевого самоврядування доцільно зберегти завдання щодо гасіння пожеж у повноваженнях державних органів виконавчої влади (зокрема ДСНС), а також закріпити цю функцію в повноваженнях органів місцевого самоврядування базового рівня.

Метою розробки проекту закону є законодавче внормування покладення на органи місцевого самоврядування відповідальності за організацію та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і територій в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні.

Нагадаємо, в парламенті зареєстровано проект закону Кабміну № 8332 про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб, яким пропонується врегулювати окремі питання майна переселенців на окупованій території.

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