Кабмин хочет упростить бизнес-деятельность в сфере производства детского питания
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О детском питании" согласно которому предусматривается упрощение условий ведения предпринимательской деятельности в производстве детского питания, передает УНН со ссылкой текст законопроекта.
Авторами документа выступили КМУ и ряд народных депутатов.
Так, для упрощения условий ведения предпринимательской деятельности законопроектом предлагается отменить понятие "специальных сырьевых зон".
"Специальные сырьевые зоны - регионы или отдельные хозяйства, соответствующие условиям производства продукции растениеводства и животноводства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания - исключить", - говорится в сравнительной таблице законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что на сегодня в Украине более 40% младенцев находятся на искусственном вскармливании, почти 80% детей от 6 месяцев до 3 лет потребляют продукты детского питания в качестве основного рациона (детские смеси, используемые в дополнение к грудному молоку на более поздних этапах кормления, и продукты прикорма), а это более 1 млн детей.
Инициаторы законопроекта также отмечают, что целью проекта Закона является совершенствование законодательства в сфере детского питания для обеспечения дальнейшего развития украинского производства этой продукции.
Напомним, как сообщал УНН, по данным Госпродпотребслужбы, треть товаров детского питания на рынке страны сегодня - является фальсификатом.
Накануне, в детской молочной продукции двух украинских компаний были выявлены антибиотики.
Вместе с тем, по словам юриста Ю.Золотаренко, нормы по остаткам антибиотиков в детском питании в Украине отсутствуют.
А Минздрав даже не собирается их разрабатывать.
При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, не лучше ситуация в стране и с качеством школьного питания.
По его словам, Госпродпотребслужба не принимает мер по системному контролю качества питания детей в учебных заведениях.